Послуги нотаріусів під час реєстрації угод з житлом з 1 січня можуть подорожчати - експерт

Вартість послуг нотаріусів під час реєстрації операцій з житлом з 1 січня 2013 року, коли набудуть чинності нові правила реєстрації прав на нерухомість, може зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила сьогодні на прес-конференції старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова.

За новими правилами, при здійсненні операції купівлі-продажу житла на вторинному ринку операцію оформляє нотаріус, який також проводить державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

«Тобто повноваження нотаріусів значно розширилися. На вторинному ринку вони відіграватимуть дуже велику роль. Тут виникає питання відповідальності нотаріусів», - сказала вона.

Зокрема, законодавство зобов'язує страхувати операції з нерухомістю, проте сума страховки несумірна з вартістю навіть однокімнатної квартири в Києві. «Це викликає великі хвилювання на ринку, пов'язані з покриттям відповідальності. Тому дуже уважно слід підходити до вибору нотаріуса з 1 січня 2013 року», - радить юрист.

При цьому всі виписки, що підтверджують право власності, які раніше видавали БТІ, що стосуються обмежень (іпотека), податкової застави тощо, можна буде одержати з єдиного реєстру прав на нерухомість.

«Я думаю, що в майбутньому, коли система добре функціонуватиме, це прискорить всі транзакції, дещо здешевить послуги. Хоча послуги нотаріусів зростуть, безумовно», - вважає А.Штукатурова.

Юрист уточнила, що з упровадженням нових правил реєстрації нерухомості нотаріуси вимушені інвестувати в оновлення комп'ютерної техніки для доступу до «важкої» системи реєстру.

За її словами, послуги нотаріуса включають оплату бланків, складання документів, реєстрацію. Вартість послуг залежить від бажання нотаріуса і домовленості сторін, уточнила юрист.

Також реєстрація операцій купівлі-продажу передбачає обов'язкові платежі (держмито у розмірі 119 грн).

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Цим законом передбачено, що державне мито стягується за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно стягуватиметься мито у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 грн), а за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно - у розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Цей закон набуває чинності з 1 січня 2013 року.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).