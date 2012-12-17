Будівельні підприємства України за 11 місяців скоротили обсяги робіт на 12,1%

Будівельні підприємства України у січні-листопаді 2012 року скоротили обсяги робіт на 12,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 54 млрд 726 млн грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 5,9% - до 4 млрд 994,7 млн грн, з будівництва будівель та споруд - скоротили на 14,8%, до 43 млрд 489,7 млн грн, з установлення інженерного устаткування будівель та споруд - скоротили на 4,4%, до 5 млрд 865,9 млн грн, із завершення будівництва - скоротили на 2,4%, до 283,9 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором - скоротили на 12,6%, до 91,8 млн грн.

У Держстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,8% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 13,4%, з поточного ремонту - 6,8%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у січні-листопаді ц.р. знизили обсяг робіт на 18,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 12 млрд 213,4 млн грн, виконавши 22,3% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України у січні-жовтні 2012 року скоротили обсяги робіт на 10,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 48 млрд 845,5 млн грн; у січні-вересні 2012 року - зменшили на 9,1%, до 42 млрд 079,3 млн грн, у січні-серпні 2012 року - зменшили на 8%, до 35 млрд 666,3 млн грн, у січні-липні - зменшили на 6,2%, до 30 млрд 197,2 млн грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.