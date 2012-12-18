У результаті аварії на магістральному водопроводі Нікополь залишився без питної води
Через аварію на магістральному водогоні, яка сталася вчора ввечері, 17 грудня, м. Нікополь (Дніпропетровська область) залишилося без питної води.
Як повідомили УНІАН в Головному територіальному управлінні МНС в Дніпропетровській області, «орієнтовно, внаслідок виходу з ладу запірної арматури діаметром 800 мм магістрального водогону питної води без централізованого водопостачання залишилось декілька кварталів міста. Теплопостачання міста не порушено, тому що здійснюється від іншого магістрального водогону, який перебуває у справному стані».
Водночас, як стало відомо кореспонденту УНІАН, Нікопольське управління міськводоканалу обнародувало інформацію, що подача питної води припинена у місті Нікополі та найближчих селах.
За даними МНС, з метою недопущення надзвичайної ситуації в системах тепловодопостачання, здійснюється підвіз води підрозділами МНС області на об’єкти життєзабезпечення, в установи та заклади міста. При необхідності підрозділи МНС готові додатково розгорнути необхідну кількість мобільних пунктів обігріву з гарячим чаєм та їжею.
На місці події працює оперативна група рятувальників на чолі із начальником Головного територіального управління МНС у Дніпропетровській області полковником служби цивільного захисту Ігорем Романюком.
«Аварійними бригадами КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які планується завершити сьогодні до 12 години», - наголошується в повідомленні МНС .
Всього до ліквідації залучено 22 особи та 5 одиниць техніки.
Довідка УНІАН. У м. Нікополі проживає більше 120 тисяч осіб.