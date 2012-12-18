Влада Києва підготувала проект затвердження меж столиці - Москаль

Влада Києва готує рішення про затвердження меж столиці з метою збереження територіальної цілісності міста.

Про це повідомив голова тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, які числяться за КП «Святошинське лісопаркове господарство», голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Республіка Київ», за словами Д.Москаля, зазначена тимчасова комісія Київради звернулася до голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова з проханням терміново подати на розгляд Київської міської ради проект землеустрою щодо встановлення межі м. Києва.

«Головне управління земельних ресурсів вже підготувало проект встановлення меж столиці і готове подати його на розгляд Київради після Нового року. Враховуючи невідкладність цього питання для збереження територіальної цілісності Києва, документ необхідно розглянути на першому в 2013 році пленарному засіданні міської ради», - зазначив Д.Москаль.

За інформацією депутата, основою для встановлення нового кордону столиці є затверджена і встановлена ​​в натурі (на місцевості) межа м. Києва 1964 року. Зміни кордону запроектовані відповідно до Указів Верховної Ради УРСР та її Президії, прийнятих у 1976-1988 роках.

«Київ почав роботу з визначення та встановлення меж столиці ще з 1994 року. Наразі, за інформацією Головного управління земельних ресурсів, документ узгоджений більшістю сусідніх сільських і селищних рад. Вже прийшла пора схвалювати цей документ у сесійній залі Київради і передавати його на затвердження до Верховної Ради. Адже затвердження парламентом межі Києва дозволить захистити територію столиці від зазіхань Коцюбинського, Гостомеля та інших сусідніх селищ», - прокоментував Д. Москаль.

Він нагадав, що Коцюбинська селищна рада намагається включити в площу селища понад 4 тис. га території Києва. Також Коцюбинською і Гостомельською селищними радами вже відчужено у приватну власність понад 600 земельних ділянок загальною площею близько 100 га на території унікального Біличанського лісу.