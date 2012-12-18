У Нікополі відновлено водопостачання будинків, що постраждали від аварії на водогоні

У Нікополі Дніпропетровської області станом на 14:00 18 грудня відновлено водопостачання всіх будинків, які залишалися без води в результаті аварії на магістральному водогоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами директора Департаменту проектного управління і енергоефективності у сфері систем життєзабезпечення Мінрегіону Станіслава Захарова, для ліквідації наслідків пориву було цілком достатньо сил і засобів відповідних міських служб.

«Сьогодні близько 14-ї години водопостачання міста відновлене в повному обсязі. Оперативно спрацювали аварійні бригади міського водоканалу, які вчасно виявили порив і забезпечили своєчасну його ліквідацію», - сказав він.

С.Захаров повідомив, що 17 грудня близько 21:00 міським водоканалом було зафіксовано падіння тиску води в системі в результаті пориву на водогоні, який поставляє воду в кілька кварталів Нікополя, де проживає близько чверті населення міста.

Через те, що порив розташований нижче від рівня розташування будівель, ухвалили рішення тимчасово припинити водопостачання частини міста, відкачати воду із затопленого технологічного колодязя і провести терміновий ремонт.