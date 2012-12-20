Майже 2800 харків'ян подали фотоскарги до міськради на роботу ЖКГ

Майже 2800 харків'ян подали фотоскарги до Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії міськради повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес, котрий запропонував мешканцям міста надіслати до мерії заявки у вигляді фотографій щодо усунення різних житлово-комунальних проблем.

«Щодо ряду фотоскарг - майже 20% - ми вже розв'язали питання. Частину з них ми поки не можемо задовольнити через погодні умови», - сказав Г.Кернес.

За даними Департаменту контролю, фотоскарги, які приймалися протягом місяця з 14 листопада до 15 грудня, з 4839 питань подали 2736 харків’ян. Уже оброблено і перебувають в роботі до70%.

Найбільше питань, що надійшли (46%), стосуються утримання та ремонту житла, зокрема, ремонту покрівель, димоходов, вентиляції, під'їздів, входів у під'їзди. 29% фотоскарг стосуються ремонту доріг, 17% - упорядкування прибудинкової території.

За інформацією прес-служби міськради, на сьогодні виконано роботи за фотоскаргами, які стосуються вивезення сміття, ліквідації звалищ, установлення контейнерів, прибирання прибудинкової території, знесення дерев, ремонту труб холодного та гарячого водопостачання, ремонту ліфтів, освітлення в під'їздах, електрощитових, скління під'їздів, ремонту й установки водостічних труб, упорядкування кабелів у під'їздах.