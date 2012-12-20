Київрада відмовилася розглядати питання про Гостиний двір

Київрада відмовилась включити до порядку денного свого сьогоднішнього засідання проект рішення про скасування рішення від 20 вересня 2012 року «Про передачу ПАТ "Укрреставрація" земельної ділянки під реконструкцію будівлі Гостиного двору у торговельний центр з гостьовою стоянкою».

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення проекту рішення на розгляд сьогоднішньої сесії «за» проголосували лише 36 депутатів із 86.

Проект рішення пропонував розглянути депутат від фракції «УДАР» Олексій Давиденко.

Він наголосив, що це є невідкладним та резонансним.

За словами О.Давиденка, у сесійній залі Київради присутні народні депутати від партії «УДАР», які прийшли підтримати киян, що захищають Гостиний двір від перебудови.

О.Давиденко зазначив, що проект рішення зареєстрований ще вчора, однак, оскільки це питання є нагальним, попросив депутатський корпус підтримати його включення до порядку денного сьогоднішнього або наступного засідання Київради, щоб документ пройшов всі погодження в комісіях.

Секретар Київради Галина Герега зауважила, що поставить це питання на голосування, водночас вона ініціювала створення робочої групи і проведення круглого столу за участю представників міської влади, депутатів Київради та Верховної Ради, киян та представників ЗМІ щодо питання реконструкції Гостиного двору.

Як повідомляв УНІАН, захисники Гостиного двору заявили про побиття деяких з них. За їхніми словами, вночі 19 грудня у Гостиний двір увірвалися невідомі у чорній формі і виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, противники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ і спецзасоби, які дозволені для використання тільки співробітникам правоохоронних органів.

За словами потерпілих, міліція не вжила жодних дій щодо нападників.

Довідка УНІАН. Гостиний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня ц.р., згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостиний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостиному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти розпочали акцію протесту. Створення чергового торгового центру, тим більше в будівлі історичної пам'ятки, кияни вважають недоцільним.