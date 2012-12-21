Влада Севастополя на новорічні свята "подарувала" жителям міста гарячу воду

У Севастополі від сьогодні у зв'язку з новорічними святами після тривалої перерви поновлюється подача гарячої води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації КП "Севтеплоенерго" Севастопольської міської ради, 21, 22 і 23 грудня з 6.00 до 22.00 гаряча вода подаватиметься від усіх котельних міста.

З 24 по 27 грудня гарячої води по всьому місту знову не буде, у зв'язку з проведенням технічних робіт на котельних. Поновиться подача гарячої води 28 грудня, і до 13 січня 2013 року включно вона подаватиметься щодня, з 6.00 до 22.00.

Вже декілька останніх років у Севастополі гаряча вода населенню більшості мікрорайонів міста практично не подається (за винятком деяких святкових днів) або - в окремі періоди - подається кілька разів на тиждень, за графіком. Багато жителів міста вже придбали газові колонки, котли або електричні водонагрівальні прилади.