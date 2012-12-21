Депутати пропонують запровадити мораторій на вилучення майна боржників за ЖКП

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про запровадження мораторію на примусову реалізацію майна громадян за борги з житлово-комунальних послуг.

Авторами відповідної ініціативи є народні депутати з фракції «Батьківщина» Андрій Павловський, Юрій Одарченко, Олександр Бригинець, Володимир Ар′єв, Дмитро Андрієвський, Юрій Стець, повідомляється на сайті парламенту.

«Те, що економіка України в жахливому стані – це факт. Але влада не має жодного морального права перекладати відповідальність за свої провали і некваліфікованість чиновників в економічній діяльності на українську громаду. Це аморально, коли влада не може забезпечити кожного українця роботою, а пенсіонерів достойною пенсією, але забирає у них квартири за те, що вони не мають можливості вчасно заплатити за комунальні послуги», - заявив один із авторів законопроекту О.Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він пообіцяв, що опозиція у ВР зробить все можливе, щоб стати на захист найменш забезпечених українців і «не допустити розгулу тіньового бізнесу, мета якого забрати квартиру за борги і перепродати її «своїм людям» за меншу ціну».

Нагадаємо, на початку вересня заборгованість населення за газ перед підприємствами ЖКГ становила 9 млрд грн.

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