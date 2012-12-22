У Києві через сніг обрушився навіс на Деміївському ринку: постраждала одна людина

22 грудня вранці у Києві сталося обрушення брезентового тентового навісу на території Деміївського ринку (вул. Ізюмська 1).

Як повідомляє прес-служба МНС, через перевантаження сніга не витримав металевий каркас над продовольчим рядом, внаслідок чого сталося руйнування тентового покриття на площі 600 кв. м. Отримала травму одна людина, її госпіталізовано з попереднім діагнозом «забиття м’яких тканин шиї та правого плеча».

Подія перебуває під контролем Головного теруправління МНС України у місті Києві.