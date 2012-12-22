Харківський стадіон «Металіст» працює неефективно – Кернес

Харківський обласний спортивний комплекс «Металіст» працює неефективно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це в інтерв’ю журналу «Форбс» сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Він зауважив, що зараз стадіон працює лише 15-20 днів на рік під час матчів клубу «Металіст». На думку мера, харківський бізнесмен Олександр Ярославський монополізував експлуатацію стадіону, не маючи на це права.

«Структури Ярославського монополізували право експлуатації стадіону, хоча не мають на це юридичних підстав. І монополізували так, що понад 330 днів на рік стадіон простоює. Ми б змогли не тільки пожвавити цей стадіон, але й допомогти йому заробляти гроші», - вважає Г.Кернес.

За його словами, якщо стадіон стане комунальною власністю міста, там будуть проводитися «міські свята, міжнародні змагання для професіоналів та любителів спорту».

На переконання Г.Кернеса, О.Ярославський неправомірно отримує більшу, ніж держава, долю доходів від експлуатації стадіону.

«Реконструкція стадіону проходила на кошти державного, обласного та міського бюджетів, з одного боку, і на гроші Олександра Ярославського - з іншого. Держава з бюджетів усіх рівнів витратила на це близько 700 млн грн. За ідеєю, доходи повинні розподілятися відповідно до понесених витрат. Але насправді виходить, що держава отримує 1% доходів або взагалі нічого не отримує, а Олександр Ярославський - усю решту», - наголосив мер.

За словами Г.Кернеса, дирекція стадіону «Металіст» у звіті за 9 місяців заявила про збитковість господарської діяльності комплексу, тоді як торгові кіоски на території стадіону і квитки на матчі користуються популярністю.

«За даними Управління спорту облдержадміністрації, доходи цього підприємства досягли 5,9 млн грн, а витрати - 6,2 млн грн. У день матчу ПрАТ «ФК «Металіст» платить комунальному підприємству 134 тис. грн. Але навіть при заповнюваності арени на 60% квитків продається мінімум на 800 тис. грн. Навколо стадіону торгівля заборонена відповідно до норм УЄФА. Але в підтрибунних приміщеннях є магазини і кафе. Уся виручка йде приватним фірмам Ярославського, які ними офіційно володіють. У підсумку виходить, що комунальне підприємство збиткове, а приватне - прибуткове», - зауважив Г.Кернес.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» місто передало в управління Харківської облради.

19 грудня 2012 року депутати Харківської міської ради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність Харкова.

20 грудня в інтерв'ю Ua.championat.com президент ФК «Металіст» О.Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу у зв'язку із заявами мера Харкова Г.Кернеса про те, що стадіон має бути повернуто Харкову.

Раніше президент ФК «Металіст» назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.

В інтерв'ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство у рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені. Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що не виключає можливості продажу стадіону приватній особі. Він повідомив, що діяльність стадіону перевіряють ревізори.

М.Добкін висловив переконання, що місту й області під силу утримання обласного спортивного комплексу «Металіст».

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 та офіційно відкритий 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції О.Ярославского (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді у реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 році О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.