Обсяг субсидій на оплату ЖКП у січні-листопаді зменшився до 239,2 млн грн

У січні-листопаді 2012 року жителям України призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 239,2 млн грн, що на 18,4 млн грн (на 7,14%) менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 202,4 млн грн, у сільській – 36,8 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-листопаді 2012 року були призначені 1 млн 581,6 тис. сімей (93,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 1 млн 250,7 тис., у сільській – 330,9 тис. Порівняно з січнем-листопадом 2011 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 139,2 тис., або на 8,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в листопаді ц.р. зменшився порівняно з листопадом 2011 року на 0,8% – до 192,2 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксований у Закарпатській та Івано-Франківській областях (286,1 і 280,9 грн), найменший – у Севастополі (55,8 грн).

Довідка УНІАН. У 2011 році жителям України призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 318 млн грн, що на 80,6 млн грн більше, ніж у 2010 році.