На реконструкцію системи водовідведення в Одесі виділять 340,3 млн грн

Кабінет міністрів затвердив проект реконструкції магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізації Одеси вартістю 340 млн 279,994 тис. грн.

Про це йдеться в розпорядженні № 1012 від 3 грудня 2012 року, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 238 від 25 грудня п.р.).

Згідно з документом, із загальної вартості проекту будівельно-монтажні роботи становитимуть 120,651 млн грн, обладнання - 159,457 млн грн, інші витрати - 60,170 млн грн.

Проект передбачає будівництво двох нових каналізаційних насосних станцій. Довжина самопливного колектора глибокого залягання становитиме 1647 м. Будівництво розраховане на 16 місяців.

Проект розроблений приватним підприємством «Форвард інжиніринг» і рекомендований до затвердження держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.