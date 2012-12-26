Мінрегіон хоче підвищити штрафи для власників будівель за сніг і бурульки

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства заявили про можливе підвищення штрафів для власників будівель, які не дотримуються правил утримання будівель щодо очищення їх від снігу і бурульок, повідомляється в прес-релізі Мінрегіону, переданому УНІАН.

За словами першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександра Аліпова, не виключено, що Кабінет міністрів прийме такі зміни вже цієї зими.

Очільник Мінрегіону Геннадій Темник під час наради поставив перед комунальними службами Києва завдання протистояти падінню бурульок і снігу з дахів будинків і вірогідним проривам мереж тепло- і водопостачання у зв'язку з очікуваним потепленням.

«Головне завдання - убезпечити жителів Києва від надзвичайних ситуацій, оскільки падіння бурульки з висоти понад 4 метри - це дуже небезпечно. Цьому треба приділити особливу увагу. Там, де необхідно, - потрібно перекрити доступ людей і очистити територію», - сказав він.

Як відзначив заступник директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Володимир Баженов, якщо для Лівого берега, де здебільшого плоскі дахи і немає руху людей біля самих будинків, ця проблема менш актуальна, то в центральній частині міста, де переважає стара забудова (Шевченківський, Печерський, частина Голосіївського і Солом’янського районів) ситуація досить непроста.

«Усі ці райони уклали договори з промисловими альпіністами. Відповідна робота ведеться, встановлено порядок ліквідації бурульок, а також сніжних накатів. Ті будинки, які ще не охоплені цими роботами, захищені спеціальними стрічками», - сказав В.Баженов.

Водночас, за словами представників КМДА, комунальні служби контролюють тільки 40% будівель, а роботи на інших об'єктах мають виконувати їхні власники.