Відновлено теплопостачання у центральній частині Києва

Аварійно-відновлювальні бригади «Київенерго» сьогодні о 10.00 відновили теплопостачання споживачів у центральній частині Києва.

Як повідомили УНІАН у ПАТ «Київенерго», теплопостачання споживачам було призупинено з 26 по 27 грудня у зв’язку із ліквідацією пошкодження у тепловій камері, яка розташована на проїжджій частині вулиці Велика Васильківська між вулицями Тверська та Ковпака.

Усі ремонтні роботи здійснили оперативно та з випередженням запланованого графіку на 4 години, зазначили у компанії. Станом на 1.00 пошкодження було ліквідовано та розпочато заповнення магістральних трубопроводів.

Одразу після цього о 6.00 розпочався поетапний запуск теплоносія споживачам.

На час ліквідації пошкодження у теплокамері на вулиці Велика Васильківська теплопостачання було призупинено у 92 споживачів, серед яких 48 житлових будинків, 2 дитсадочки, 2 школи та 39 відомчих будинків. Ці споживачі розташовані на вулицях Боженка, Велика Васильківська, Горького, Миколи Грінченка, Димитрова, Тельмана, Івана Федорова, Ямській, Тверській, Предславинській, Щорса.