У програмі здешевленої іпотеки можливе збільшення площі й вартості житла

Зміни, які в 2013 році можуть внести до програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, можуть торкнутися збільшення площі й вартості житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін.

«Я можу сказати, що з високою вірогідністю можуть бути зміни як мінімум щодо одного питання. На сьогодні передбачено термін дії до 1 січня 2013 року положень щодо нормативу площі, на яку видається кредит, і нормативу вартості, за якою розраховується сума кредиту. Тому як мінімум ці два показники буде переглянуто», - сказав він.

На думку Л.Рисухіна, у програмі можливе збільшення вартості житла у зв'язку з інфляційними процесами, показниками будівельної галузі, збільшенням вартості будівельних матеріалів.

Голова правління фонду вважає, що прив'язка опосередкованої вартості будівництва житла, що визначається Мінрегіоном, до вартості житла в програмі збережеться.

Також можливе збільшення площі або зняття обмежень із максимальної площі, яка регламентована програмою, уточнив він.

Л.Рисухін додав, що фонд подав свої пропозиції щодо зміни умов кредитування, проте говорити про них наразі передчасно.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який займається будівельною галуззю, раніше заявляв, що плануються зміни до програми доступного житла (здешевленої іпотеки).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. До програми кілька разів вносилися зміни.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. До того ж позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію процентних ставок за цією програмою передбачено 1 млрд грн, проте 630 млн грн на початку грудня було перерозподілено на виконання інших програм.

15 серпня змінами до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, знято верхні межі площі та вартості житла, проте перевищення цих параметрів не підлягають компенсації з боку держави.