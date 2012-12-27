До квітня планують запустити єдиний держреєстр черговиків на житло

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в першому кварталі 2013 року планує запустити Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін на прес-конференції у четвер.

«Фонд продовжує здійснювати функції адміністратора єдиного державного реєстру громадян за делегованими повноваженнями Мінрегіону. Наразі вирішені усі питання, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням діяльності реєстраторів, закуплено комп'ютерне обладнання, необхідне програмне забезпечення та проводиться тестове відпрацювання всієї системи», - сказав він.

Л.Рисухін зазначив, що вже укомплектований штат реєстраторів, проведено їхнє навчання.

Голова правління фонду повідомив, що у першому кварталі 2013 року фонд отримає інформацію від органів, що ведуть квартирний облік, і, відповідно, єдиний держреєстр почне працювати.

Станом на 1 січня 2012 року, налічується 1807 органів, які здійснюють квартирний облік громадян в регіонах України.

«З введенням реєстру вся ця інформація буде сконцентрована в одному місці, всі ці органи отримали програмне забезпечення, використовують його під час заповнення форм, і робота в цьому напрямку триває», - додав голова правління фонду.

Л.Рисухін уточнив, що наразі дані щодо кількості громадян, які стоять на квартирному обліку, надає Держстат. На 1 січня 2012 року в Україні налічується 1,087 млн сімей, які перебувають на квартобліку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабміну №271 від 5 квітня 2012 р., Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повинно сформувати Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до 1 січня 2013 року.

Строки формування реєстру продовжені з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року.