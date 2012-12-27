У Києві знизилася вартість будинків

У Києві в IV кварталі 2012 року вартість приватних будинків знизилася на 5,3% - до 13,488 тис. грн за 1 квадратний метр, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, кількість виставлених на продаж приватних будинків у грудні 2012 р., порівняно з вереснем 2012 р., збільшилася на 31,1% - до 1 112 об'єктів. Обсяг пропозиції будинків у загальній площі й грошовому виразі збільшився на 29,3% і 22,1% відповідно.

Частка будинків, вперше виставлених на продаж, у жовтні-грудні становила 14% від усього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» будинків у Києві на 12% дешевша за середню ціну вересня 2012 р. і становить 12 531 грн. за 1 кв. м.

Найбільша кількість будинків у Києві на вторинному ринку купівлі-продажу в грудні пропонувалася в Дарницькому районі (28%). У Голосіївському і Солом’янському – по 15%, у Дніпровському, Подільському й Святошинському районах – по 9%. Найменша кількість будинків виставлена на продаж в Оболонському (5%), Шевченківському (4%), Печерському і Деснянському (по 3%) районах.

Найбільшу питому вагу від загального обсягу займають будинки площею 250-500 кв. м (35% або 393 будинки), будинки площею 100-250 кв. м – 31% (340 будинків), до 100 кв. м – 21% (236 будинків) і площею понад 500 кв. м – 13% (143 будинки).

Найбільш суттєве зменшення середньої вартості з вересня по грудень 2012 року спостерігалося в Шевченківському – на 15,2% – до 16 529 грн/кв. м і Деснянському районах – на 11,9% – до 7 430 грн/кв. м. У решті районів зменшення середніх цін становило від 0,8% до 7,4%.

Ціновий огляд приватних будинків Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щокварталу на підставі даних, наданих провідними агентствами нерухомості Києва.