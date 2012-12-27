Будинки у передмісті Києва в 2012 році подешевшали на 10,5%

У передмісті Києва вартість приватних будинків у 2012 році знизилася на 10,5% - до 9605 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, збільшилася частка пропонованих об'єктів площею до 100 кв. м – з 6% в грудні 2011 року до 15% в грудні 2012 р. Частка будинків площею від 100 до 250 кв. м збільшилася на 3% - до 36%. Зменшилася частка будинків площею 250-500 кв. м – з 45% до 36%, і площею понад 500 кв. м – з 16% до 13%.

За розташуванням дещо збільшилася частка представлених будинків у Броварському і Вишгородському районах (з 8 до 9%), зменшилася (на 1%) в Обухівському і Києво-Святошинському районах, залишилася без зміни - в Бориспільському (15%) і Васильківському (13%) районах.

Найменше за рік втратили в ціні будинки, розташовані в Бориспільському (-2,6%) і Києво-Святошинському (-6,3%) районах. У Броварському, Васильківському, Вишгородському і Обухівському районах середня вартість представлених до продажу будинків зменшилася на 9,7% - до 13,1%.

При цьому в передмісті столиці кількість будинків, виставлених на продаж, збільшилася на 77,6% порівняно з кінцем минулого року - до 3970 будинків.

За даними порталу, станом на кінець 2012 року середня ціна представлених до продажу приватних будинків у Києві становила 13 488 грн/кв. м, що на 7% менше, ніж на початку року. У столиці рівень пропозиції за рік знизився на 6,2% - до 1112 будинків.

Аналітики порталу відзначають, що з грудня 2011 року по грудень 2012 року найменше втратили в ціні будинки, розташовані в Дарницькому (1,1%), Печерському (3,2%), Святошинському (3,4%), Оболонському (5,1%), Подільському (6,9%), Солом’янському (7,2%) і Дніпровському (7,3%) районах. У Шевченківському, Голосіївському і Деснянському районах середня вартість представлених до продажу будинків знизилася на 10,5%-20,5%.

Ціновий огляд приватних будинків Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щокварталу і щорічно на підставі даних, наданих провідними агентствами нерухомості Києва.