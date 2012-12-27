Кабмін пропонує виключити із законодавства положення про держреєстрацію угод

Кабінет Міністрів України пропонує виключити із законодавчих актів положення, що стосуються державної реєстрації операцій, у зв'язку з введенням з 1 січня 2013 року нових правил реєстрації речових прав на нерухомість.

Про це йдеться в законопроекті №1177 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з впровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесеному до парламенту 26 грудня 2012 року.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, пропонується також доповнити відповідні норми положеннями, що визначають порядок придбання, переходу й припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Зокрема, відповідні зміни планується внести до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Сімейного кодексу України, законів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про іпотеку», «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень», «Про кооперацію», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, розміщених на них, які знаходяться в приватній власності, для суспільних потреб або у зв'язку із суспільною необхідністю».

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року реєстрацію речових прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року відповідати за видачу документів на землю будуть Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому реєструвати право власності та інші права на землю будуть державні кадастрові реєстратори в районах і містах обласного значення.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 21 листопада 2012 року прийняв низку рішень щодо вдосконалення й спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і прав на нерухоме майно.