Бюджет-2013 знижує фінансування земельної галузі на 24,6%

Державний бюджет на 2013 рік передбачає на фінансування програм землевпорядної галузі 903 млн 716,8 тис. грн, що на 24,6% менше обсягів фінансування 2012 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного агентства земельних ресурсів.

Зокрема, із загального фонду держбюджету планується виділити 850 млн 395,6 тис. грн, зі спеціального фонду — 53 млн 321,2 тис. грн.

За даними відомства, на виконання бюджетної програми «Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості» планується направити 54 млн 059,3 тис. грн; на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, демаркацію і делімітацію державного кордону - 20 млн 725 тис. грн.

Крім того, на виконання робіт за нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів передбачено виділити 2,6 млн грн.

«Такий рівень фінансування дозволить відповідно до статті 13 Закону України «Про оцінку земель» завершити нормативну грошову оцінку земель в населених пунктах, де такі роботи ще не проводилися», - сказав начальник Управління ринку і оцінки земель Держземагентства Анатолій Колосюк.

У Держземагентстві уточнили, що в 2012 році на програми земельної галузі держбюджетом було передбачено 1 млрд 198,419 млн грн, у 2011 році — 514 млн 159,91 тис. грн.

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