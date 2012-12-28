Заборгованість населення за комунальні послуги зросла до 11,6 млрд грн

Жителі України в січні-листопаді 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 33,1 млрд грн, що становить 99,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій і Закарпатській областях (103,2 і 102,8%), найнижчий – у Київській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Луганській та Рівненській областях (97,3-97,9%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в листопаді п.р. зменшилися на 5,2% порівняно з листопадом 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 443,6 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у листопаді 2012 року збільшилася на 8,8% порівняно з жовтнем 2012 року і на кінець листопада п.р. становила 11 млрд 686,9 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,8 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах України.

Зокрема, в листопаді заборгованість за три і більше місяці мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 28,2% власників особових рахунків, за вивіз побутових відходів – 18,6%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 21,5%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,7%, за газопостачання – 19,1%.

У січні-листопаді п.р. населення сплатило за електроенергію 9 млрд 339,9 млн. грн, що становить 144% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській, Одеській і Закарпатській областях (221,9-209%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (80,9%-96,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець листопада 2012 року становила 2 млрд 869 млн. грн.

У січні-листопаді 2012 р. населення України уклало 64,5 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 183,7 млн. грн, а сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 149,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в січні-жовтні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 30,3 млрд грн, що становить 102,4% від нарахованих за цей період сум.