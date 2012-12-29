З нового року запроваджується новий порядок ведення Держземкадастру

Із 1 січня 2013 року набувають чинності закони України “Про Державний земельний кадастр” та “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У зв’язку з цим повноваження територіальних органів Держземагентства у частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди) земельних ділянок, земельного сервітуту, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України.

Повноваження територіальних органів Держземагентства в питаннях оформлення земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

Згідно з цим Порядком територіальними органами земельних ресурсів здійснюватимуться: державна реєстрація земельних ділянок; надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; надання відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру (землі в межах державного кордону України, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель).

У 2013 році прийом громадян та юридичних осіб територіальними органами Держземагентства здійснюватиметься з 2 січня у звичному режимі згідно з розпорядком дня.