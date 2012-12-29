«Київміськбуд» в 2012 році збільшив введення житла в Києві на 5%

Найбільший забудовник, холдингова компанія «Київміськбуд», у 2012 році ввела в експлуатацію 15 житлових будинків у Києві загальною площею 224,403 тис. кв. м, що на 5% більше показників 2011 року (213,440 тис. кв. м), йдеться на сайті компанії.

Також цього року компанія ввела в експлуатацію житлові будинки у Бучі (Київська обл.) загальною площею 15,409 тис. кв. м і Житомирі загальною площею 12,233 тис. кв. м.

Крім того, побудований і введений в експлуатацію громадсько-торговий центр на проспекті Петра Григоренка в Києві площею 4,7 тис. кв. м. Компанія також веде будівництво громадських об'єктів по проспекту Маяковського і вул. Срібнокільській у Києві загальною площею 6 тис. кв. м.

Водночас «Київміськбуд» увів в експлуатацію 4 підземні паркінги на 683 машиномісця й криту автостоянку на 43 місця.

У 2012 році в рамках участі в житлових держпрограмах компанія передала 468 квартир за програмою «Доступне житло» (30/70) і здешевленої іпотеки.

У компанії повідомили, що продовжується будівництво житлових будинків за програмою забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок злочинної діяльності групи компаній «Еліта-Центр». Зокрема, з 14 земельних ділянок будівництво ведеться на дев'яти ділянках.

У 2013 році компанія планує побудувати 6 житлових будинків за цією програмою по вул. Гарматній, 39-Г, Ревуцького, 7-В, Хорольській, 1-А, Радунській, 28-32, Драгоманова, 40, на перетині вул. Вірменської та Харківського шосе. Передбачається, що після введення житлових будинків 5,698 тис. кв. м (106 квартир) буде передано для забезпечення житлом громадян, які постраждали від діяльності «Еліта-Центру».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів у експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис. грн.