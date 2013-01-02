В Україні введено податок на нерухомість

В Україні з 1 січня набула чинності норма Податкового кодексу про введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платниками якого є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, - власники житлової нерухомості.

Як сказано в кодексі, якщо нерухомість перебуває у власності одразу кількох власників, всі вони є платниками податку на свою частину нерухомості. Якщо нерухомість не поділена, але залишається у власності кількох власників, платником податку може бути один власник за погодженням сторін.

Згідно з нормою закону, не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка перебуває у власності держави або територіальних громад, що розташована в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.

База оподаткування житлової площі, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується для квартир площею 120 кв. м і будинків площею 250 кв. м. Квартири і будинки площею до 120 кв. м і до 250 кв. м, відповідно до Податкового кодексу, не оподатковуються.

Ставка податку розраховується місцевими органами влади на 1 кв. м житлової площі. Зокрема, для квартир площею до 240 кв. м і будинків площею до 500 кв. м ставка податку не може перевищувати 1% від встановленої суми мінімальної заробітної плати (1147 грн на 1 січня 2013 року). Для квартир і будинків більшою площею ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати.

Базовий звітний період для платників податку на нерухомість становить рік.

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, обов'язкову до оплати власником нерухомого майна, надсилається йому за місцем розташування об'єкта оподаткування до 1 липня.

Згідно з нормами Податкового кодексу, платник податку на нерухомість має право звернутися до податкових органів з проханням роз'яснити порядок сплати податку, а також розрахунки сум до оплати.

Термін сплати податку становить 60 днів з моменту отримання повідомлення для фізичних осіб - платників податків. Юридичним особам належить здійснювати щоквартальні авансові платежі.

Як повідомляв УНІАН, законодавчі зміни до Податкового кодексу щодо введення податку на нерухоме майно були ухвалені Верховною Радою в кінці травня 2012 року. Тоді ж Кабінет Міністрів України своєю постановою № 476 затвердив порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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