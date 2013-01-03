Вторинне житло Києва в 2012 році подешевшало на 5%

Вартість житла на вторинному ринку Києва за 2012 знизилася на 5%, повідомляє інформаційно - аналітичний портал «Столична нерухомість».

У повідомленні йдеться, що кількість представлених до продажу квартир за 2012 збільшилася на 25,4% до 17 806 квартир, а середня вартість представлених до продажу квартир у грудні 2012 року перебувала на рівні 16,13 тис. грн за квадратний метр.

Аналітики порталу відзначили, що за період з січня по грудень 2012 року найбільше падіння цін відбулося на квартири в центрі столиці (9,8%).

Найменше зниження цін зафіксовано на однокімнатні квартири (2,8%), найбільше - на чотирикімнатні (10%).

Також аналітики порталу повідомляють, що ціни на квартири в новобудовах Києва у 2012 році зросли на 2,3% до 13,48 тис. грн за квадратний метр. Серед тенденцій первинного ринку житла в 2012 році аналітики виділили відновлення будівельних робіт, початок нових проектів, цінову стабільність, використання програм фінансування покупки квартир від забудовників (розстрочка, спільні іпотечні програми з банками-партнерами).

Як повідомляв УНІАН, середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в листопаді 2012 року в порівнянні з попереднім місяцем знизилася на 0,1%, на первинному ринку - на 0,6%.