Заходи щодо активізації будівництва доступного житла уряд озвучить через місяць – Вілкул

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що вже через місяць уряд подасть ряд заходів для активізації будівництва за програмою «Доступне житло».

У коментарі, переданому УНІАН, віце-прем'єр-міністр, зокрема, зазначив: «Ми детально вивчаємо всі державні програми будівництва доступного житла і соціального житла з тим, щоб визначити найбільш ефективну модель. Для цього залучено експертів – вітчизняних і зарубіжних. Через місяць буде підготовлена детальна програма дій».

За його словами, програма «Доступне житло» не тільки вирішує одну з ключових соціальних проблем, а й сприяє розвитку будівельної галузі, де створення одного робочого місця веде до створення ще п'яти робочих місць у суміжних сферах.

Як повідомляв УНІАН, при підготовці державного бюджету на 2013 рік Кабінет міністрів України запропонував передбачити 50 млн. грн на будівництво доступного житла у 2013 році.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планувало передбачити в держбюджеті на 2013 рік 2 млрд грн на всі програми будівництва доступного житла.