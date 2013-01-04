Вілкул контролюватиме, хто і чому ремонтує дороги взимку

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України посилить контроль за проведенням дорожніх робіт у зимовий час і розробляє рекомендації для місцевих органів влади щодо утримання від проведення на дорогах ремонтних робіт в умовах холодів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, коментуючи ситуацію щодо результатів роботи комісії з вивчення ситуації з проведенням ремонтних дорожніх робіт в місті Костянтинівка Донецької області.

"Відразу після отримання інформації про факт проведення дорожніх ремонтних робіт в місті Костянтинівка Донецької області в складних погодних умовах з низькою температурою повітря за моїм розпорядженням було створено комісію. До її складу увійшли, у тому числі, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства, представник Укравтодору, представники Донецької облдержадміністрації", - сказав О.Вілкул.

За його словами, комісія одразу виїхала на місце і наступного дня подала звіт. "Відповідно до даних комісії, всі документи на проведення робіт були в наявності - від декларації про початок робіт до тендерної документації. Формально за умови застосування тих спеціальних домішок, які були застосовані, в таких погодних умовах асфальт укладати можна", - додав він.

Водночас О.Вілкул зазначив, що за результатами роботи комісії були зроблені відповідні висновки, в тому числі профільним міністерством готуються відповідні рекомендації щодо умов проведення дорожніх робіт взимку. Також проводитиметься моніторинг якості вже виконаного ремонту, і лише після того, як укладене в морози асфальтове покриття витримає зиму, будуть зроблені відповідні розрахунки з виконавцями робіт.

"Однак за результатами роботи комісії були зроблені такі висновки. Перше - розпочато постійний моніторинг стану дорожнього покриття на цій ділянці. Друге - гроші компанії, яка виробляла роботи, будуть виплачені тільки тоді, коли буде повна упевненість, що дорожнє покриття витримало зиму і надалі відповідатиме якості у відповідності з держстандартом. І третє - Мінрегіон наразі розробляє рекомендації для місцевих органів влади щодо утримання від проведення таких ремонтних дорожніх робіт в умовах низьких температур ", - підкреслив О.Вілкул.

Як повідомляли українські ЗМІ, наприкінці грудня 2012 року в місті Костянтинівка Донецької області в 15-градусний мороз почали масштабний ремонт доріг. Ця інформація була поширена місцевим активістом, який розмістив в Інтернеті відповідне відео. Роботи велися на вулиці Білоусова. При цьому комунальники запевняли, що ведеться прибирання вулиці, а не ремонт асфальтового покриття.

Водночас очевидці стверджували, що цей випадок у Донецькій області не поодинокий.

Пізніше мерія Костянтинівки підтвердила факт проведення ремонту на двох ділянках дороги. Місцева влада пояснила, що кошти на ремонт дороги були виділені з обласного бюджету у розмірі 2 млн грн, і ці фінансові ресурси потрібно було використовувати терміново до кінця 2012 року.

У свою чергу головний комунальник Костянтинівки стверджував, що компанія-виконавець використовує спеціальні присадки, що дозволяють укладати асфальт навіть у морози. Крім того, місцева влада отримала від підрядника гарантію на трирічний ремонт цього покриття.