У Києві в грудні мало попит житло вартістю 40-60 тис. дол. - експерт

У Києві в грудні 2012 року 25,5% покупців були готові заплатити 40-60 тис. дол. за житловий об'єкт нерухомості, повідомляє портал пошуку нерухомості Address.ua.

За даними порталу, 22% покупців були готові заплатити за квартиру або будинок у столиці 20-40 тис. дол., 18,1% користувачів порталу - 50-70 тис. дол.

Найзатребуванішими районами серед покупців житлової нерухомості виявилися Шевченківський і Дарницький, а також Голосіївський район.

У грудні найбільша кількість відвідувачів порталу (44,4%) цікавилася 2-кімнатними квартирами, 38,9% - 1-кімнатними квартирами, 26,2% - 3-кімнатними квартирами.

До того ж основна частина покупців (30,5%) шукала квартири площею 30-50 кв м, 28,3% - 50-80 кв м, 16,8% - 80-100 кв м.

Як наголошується у звіті порталу, орендарі житлової нерухомості Києва наприкінці 2012 року шукали квартири для оренди вартістю 300-500 дол. на місяць (26,3%), 200-400 дол. (23,2%), 100-300 дол.(16,8%).

Найзатребуванішими серед орендарів були 1-кімнатні квартири - 63,9%. Двокімнатні квартири цікавили 29,3% відвідувачів, трикімнатні - 9,5%.

Інформація про попит серед покупців і орендарів житлової нерухомості Києва підготовлена на підставі аналізу поведінки відвідувачів порталу в грудні 2012 року (390 081 відвідин).

Довідка УНІАН. Портал Address.ua є онлайновим інформаційним сервісом для купівлі, продажу і оренди нерухомості в Україні. Портал стартував у травні 2010 року після купівлі TopRealty.org.ua. Серед інвесторів проекту: eVenture Capital Partners, Vivex Capital Group і профільний інвестор з України.

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