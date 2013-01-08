МВС завершило додаткове розслідування у справі організаторів афери «Еліта-Центр»

Головним слідчим управлінням МВС України завершено додаткове розслідування у кримінальному провадженні стосовно організатора та одного з безпосередніх учасників будівельної афери групи компаній «Еліта-Центр».

Як сьогодні повідомили УНІАН і Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, наприкінці грудня обвинувальний акт стосовно членів злочинного угрупування направлено до суду.

Обвинуваченим інкримінується скоєння таких злочинів як зловживання службовою особою своїм службовим становищем, легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення.

Через дії членів злочинного угрупування потерпіли майже 1,7 тисяч осіб, яким завдано матеріальних збитків на понад 384 млн грн. Разом з тим у справі забезпечено відшкодування понад 90 млн грн.

Як повідомляв УНІАН,будівельна афера "Еліта-Центр" була розкрита у лютому 2006 року в Києві.

16 березня 2009 року Шевченківський райсуд Києва засудив одного із засновників групи компаній "Еліта-Центр" Ігоря Циганка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У червні 2012 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України, за звинуваченням двох службових осіб групи компаній „Еліта-Центр", які шахрайським шляхом привласнили кошти інвесторів, і направила справу до Апеляційного суду м. Києва.

Встановлено, що впродовж 2004-2006 рр. зазначені особи під виглядом інвестування будівництва житла заволоділи грошовими коштами 1693 громадян на загальну суму майже 400 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно й кошти обвинувачених було накладено арешт на загальну суму 90 млн грн.

24 жовтня 2012 року Апеляційний суд столиці направив на дорозслідування справу проти організаторів будівельної афери групи компаній «Еліта-Центр» Олександра Шахова (Волконського) і Андрія Терентьєва.

Також суд ухвалив об'єднати цю справу з тією, за якою проходять екс-чиновники Держархітектурної комісії, які повинні були стежити за будівництвом будинків для інвесторів «Еліта-Центр».