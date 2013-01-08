В Україні вартість будівельно-монтажних робіт за 11 місяців 2012 р. виросла на 13%

У січні-листопаді 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 12,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 8,7% порівняно з листопадом 2011 року і на 0,7% порівняно з жовтнем 2012 року.

З початку 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 5,9%.

У Держстаті наголосили, що за 11 місяців 2012 р. вартість робіт з будівництва житлових будинків виросла на 13,7% порівняно із січнем-листопадом 2011 року, з будівництва нежитлових будівель - на 13%, з будівництва транспортних споруд - на 14,2 %, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач - на 11,5%, з будівництва комплексних промислових споруд - на 12,3%, з будівництва інших інженерних споруд - на 10,2%.

Довідка УНІАН. У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,4% порівняно з 2010 роком, у 2010 році - на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3% порівняно в 2008 роком.