Для проведення інвентаризації щонайменше один працівник БТІ повинен пройти атестацію у Мінрегіоні

Для проведення технічної інвентаризації об'єкта нерухомості хоча б один працівник Бюро технічної інвентаризації повинен пройти атестацію в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це йдеться у чинному наказі Мінрегіону №658 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» від 28 грудня 2012 року.

Згідно з документом, технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює хоча б один виконавець робіт з технічної інвентаризації, що пройшов професійну атестацію у Мінрегіоні.

З метою недопущення призупинення надання послуг з технічної інвентаризації та реалізації права фізичних та юридичних осіб на їх одержання, Мінрегіон у листі обладміністраціям просить направити по одному (найкращому) представникові кожного діючого бюро технічної інвентаризації в Атестаційну архітектурно-будівельну комісію для проведення іспиту та його професійної атестації в найкоротші терміни.

Згідно зі змінами в наказі, техінвентарізація проводиться перед прийняттям в експлуатацію об'єктів, де закінчилося будівництво, в тому числі, після проведення реконструкції та капітального ремонту; перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва, а також перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого розділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію. В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.

Термін виконання робіт із техінвентарізації встановлюється договором, який укладається замовниками інвентаризації.

Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомості на весь час його існування і зберігається в органі державної реєстрації прав за місцем знаходження такого об'єкта.

У Мінрегіоні також пояснили, що роботи із технічної інвентаризації, проведені бюро технічної інвентаризації до набуття чинності вищевказаним наказом Мінрегіону на підставі договорів або довідок-зобов'язань, повинні бути завершені відповідно до законодавства, чинного на момент укладання зазначених угод.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за якими залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.