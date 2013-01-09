У котельні «Львівської політехніки» стався вибух газу: 17 корпусів залишилися без опалення

9 січня, о 05.25 у Львові на території академічного містечка Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Устияновича, 5) стався вибух газоповітряної суміші в приміщенні котельні, розташованій за головним корпусом вишу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Павло Василенко, внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа в приміщенні котельні. На момент прибуття підрозділів МНС пожежа охопила площу 650 м кв.

О 06.51 пожежа була ліквідована.

Загиблих внаслідок вибуху газу та пожежі не має. До лікарні швидкої допомоги Львова з травмами було госпіталізовано 64-річного оператора котельні.

До ліквідації пожежі залучалося 16 одиниць техніки та 86 пожежників.

Як повідомив П.Василенко, внаслідок пожежі пошкоджено технологічне обладнання котельні та дах. До котельні «заживлено» 17 учбових корпусів НУ «Львівська політехніка», які залишилися без опалення.

Спеціальна комісія вирішує питання щодо можливості відновлення теплопостачання академмістечка НУ «Львівська політехніка».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, у зв’язку з пожежею не курсували тролейбуси №2, №9, №10, №13. На цей час рух електротранспорту відновлено.

Усі обставини вибуху газоповітряної суміші в котельні НУ «Львівська політехніка» розслідуються.