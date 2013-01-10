Першу чергу реконструкції Поштової площі завершать до Дня Києва, обіцяє Попов

Перша черга реконструкції Поштової площі буде завершена до Дня Києва. Вона включає в себе будівництво транспортного вузла та площі з благоустроєм території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав сьогодні голова КМДА Олександр Попов новопризначеному міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадію Темнику під час робочої інспекції ходу реконструкції Поштової площі.

«Проект капітальної реконструкції Поштової площі справді унікальний, адже нова розв’язка не лише допоможе вирішити транспортну проблему в центрі міста, а й стане першою у Києві площею з прямим виходом до Дніпра. Це стане важливою частиною розвитку туристичної інфраструктури столиці, адже тепер Поштова площа ввійде до єдиного пішохідного маршруту від музею Великої Вітчизняної війни до Андріївського узвозу. Переконаний, цей транспортний об’єкт стане туристичною родзинкою міста і користуватиметься особливою популярністю серед киян та гостей столиці», – зазначив О.Попов.

Голова КМДА також наголосив, що попри хронічне недофінансування з боку держави, будівельні роботи виконуються за графіком. Нині на Поштовій площі вже прокладені водопровід, кабелі зв’язку, високого струму та водозливу, на 90% завершено монтаж залізобетонної прогонової будови естакади. Вже на чверть виконано роботи з будівництва підземного пішохідного переходу, також тут влаштували буронабивні палі тунелю та розпочали бетонування першої захватки його покриття. Загалом виконано робіт на суму 200 мільйонів гривень. Однак з державного бюджету на зазначені роботи було виділено лише 30 мільйонів.

Як зазначалось під час інспекції, другою чергою зведення розв’язки передбачається побудувати об’єкт багатофункціонального призначення та виконати благоустрій скверу на Поштовій площі. Роботи виконуватимуть за рахунок коштів інвестора.

О.Попов наголосив, що реконструкція Поштової площі є частиною загального проекту вирішення транспортної проблеми столиці. Аби суттєво знизити рівень тисняви та забезпечити безперебійне сполучення лівого та правого берегів міста важливо розглядати цей об’єкт у комплексі із будівництвом Подільсько-Воскресенського мосту. Тож очільник КМДА наголосив на необхідності максимально прискорити будівництво цього ключового для міста мостового переходу, що у свою чергу залежить від стабільного фінансування об’єкту.

Зі свого боку Г.Темник запевнив, що міністерство сприятиме міській владі у реалізації проекту. Насамперед – у вирішенні питання фінансування.

Як повідомлялось, реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі було розпочато в 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла та збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв’язки збільшиться до 110 тис. авт/добу (до початку робіт було 85 тис. авт/добу). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе в обох напрямках.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 827 від 17 жовтня 2012 додатково направив 50 млн грн на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі, збільшивши загальний обсяг фінансування до 80 млн грн.

Корпорація «Альтіс-Холдинг» у серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві і стала генеральним підрядником. За її оцінками, вартість реконструкції Поштової площі в Києві становить 403,6 млн грн.