Інвестори в 2012 році збільшили внески в комерційну нерухомість у Польщі на 8% - до 2,8 млрд євро

Варшава. Польща в 2012 році залишалася лідером за обсягом інвестицій в комерційну нерухомість, які порівняно з 2011 роком зросли на 8% - до 2,8 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать оприлюднені дані міжнародної компанії Cushman & Wakefield, що надає послуги в галузі комерційної нерухомості.

Інвестиції в Чехію, Словаччину, Румунію і Угорщину, щo входять до Євросоюзу, становили близько 900 млн євро, майже 500 млн з яких - у чеську комерційну нерухомість.

Близько третини цього обсягу інвестицій зробили підприємці з Німеччини, а до трійки лідерів увійшли також американці (20%) і французи (14%)

Аналітики Cushman & Wakefield прогнозують, що цього року році інвестиції в офісні приміщення, торгові центри і складські приміщення в цьому регіоні Європи дещо перевищать рівень минулого року.

"Внесені минулого року в регіоні 3,71 млрд євро, це лише 59% рекордного результату 2011 року, але на 25% більше, ніж у 2010 році", - відзначає польське видання Puls biznesu.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року аналітики найбільшого польського банку і гравця на ринку житлових кредитів PKO BP не виключали можливості падіння ціни на нерухомість в Польщі в найближчі два роки - у разі погіршення економічної ситуації в Євросоюзі - ще на третину.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща є найбільшою Східноєвропейською країною, яка приєдналася до Євросоюзу під час найбільшого за всю історію розширення цього об'єднання в 2004 році - коли до ЄС вступило 10 нових країн.

Польща також стала єдиною державою із 27, що входять до європейського об'єднання, якій вдалося уникнути рецесії через світову фінансову кризу, що вибухнула в 2008 році.

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