У Криму забудовник перекрив доступ до моря хворим на туберкульоз дітям

В Алупці київська фірма-забудовник позбавила доступу до моря санаторій ім. Боброва для хворих на туберкульоз дітей - місцеві жителі припускають, що до спроби незаконного захоплення пляжу причетний колишній голова Адміністрації екс-президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук, чий маєток розташований неподалік від санаторію.

Про це пише сьогодні газета "Дзеркало тижня. Україна" 12 січня.

За інформацією видання, фірма-орендар київське ТОВ "Консул-Україна" спорудило огорожу по схилу, що веде до набережної та пляжу.

Як повідомив мер Алупки Дмитро Карнаух, за договором оренди, підписаним попереднім міським головою Андрієм Харитоновим, фірма отримала 0,7 га в оренду на 45 років під обслуговування споруд і будівництво рекреаційного комплексу.

Передана в оренду ділянка входить у межі території санаторію, площа якої рішенням міськради Алупки в 2007 році була зменшена в два рази. Незважаючи на те, що це рішення Окружним адмінсудом АРК і Вищим господарським судом України було визнано незаконним, укладені на його підставі договір оренди й передачі ділянок у власність не скасовані.

Більш того, як зазначає газета, А.Харитонов із землевпорядником і архітектором міста були заарештовані й засуджені за незаконне розпорядження землями санаторію ім. Боброва, але мера було звільнено від покарання за амністією в листопаді минулого року.

Як встановило журналістське розслідування, ТОВ "Консул-Україна" в червні минулого року змінило засновників. Основна частка статутного фонду належить ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-тур", яка, через ланцюжок засновників, афільована з одним із засновників відомої Міжнародної адвокатської компанії "Бі-Ай-Ем" Олександром Мошинським. Вона створювалася у середині 90-х так званою "київською сімкою" бізнесменів, серед яких – Віктор Медведчук, брати Суркіси, Валентин Згурський, Богдан Губський, Юрій Лях, Олександр Мошинський та інші.

Видання зазначає, що по сусідству з санаторієм ім. Боброва знаходиться розкішна дача В.Медведчука, побудована на місці знесених корпусів протитуберкульозного санаторію ім. Баранова, завдяки оптимізації оздоровниць міжвідомчою комісією на чолі з колишнім віце-прем'єром Дмитром Табачником.

Алупкинці впевнені, що огорожа уздовж південної території Бобровки - спроба В.Медведчука прирізати до маєтку прибережну ділянку.