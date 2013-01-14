«Смарт-холдинг» вкладе 2 млрд дол. у будівництво курорту Balaklava Green в Криму

Група компаній «Смарт-холдинг» має намір інвестувати близько 2 млрд дол. в будівництво курорту Balaklava Green в Севастополі, повідомили у прес-службі компанії «Смарт-Нерудпром».

Згідно з повідомленням, 26 грудня 2012 року депутати Севастопольської міської ради затвердили «Детальний план території району Балаклави м. Севастополь» і «Детальний план території в районі гори Гасфорт», що передбачають створення на землях Балаклавського рудоуправління багатофункціонального цілорічного курорту національного масштабу Balaklava Green.

У компанії уточнили, що фінансування робіт за проектом здійснюється компанією «Смарт-Холдинг», а також за рахунок коштів інвесторів.

Проект передбачає поетапне припинення гірничодобувних і переробних робіт у Балаклавській бухті, рекультивацію земель та будівництво мультифункціонального цілорічного курортного комплексу. З початком введення в експлуатацію об'єктів курорту Балаклавське рудоуправління буде перепрофільовано в компанію з управління інфраструктурою курорту Balaklava Green.

У прес-службі нагадали, що роботи з підготовки території підприємства до реалізації проекту почалися в 2011 році і тривали в 2012 році. Зокрема, в минулому році в рамках підготовки території до створення курорту переміщено понад 950 тис. тонн гірських мас.

Комплекс заходів щодо розвитку Балаклавського рудоуправління і перепрофілювання його діяльності з гірничодобувної та переробної у рекреаційну був розроблений АТ «Балаклавське РУ» спільно з компанією «Смарт-Нерудпром» на початку 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше група компаній «Смарт-холдинг» планувала інвестувати близько 1 млрд дол. в будівництво цілорічного курорту Balaklava Green в Криму.

Проект створений на принципах «зеленого» девелопмента і буде побудований на території чотирьох кар'єрів Балаклавського рудоуправління (Таврос, Псілерахі, Кадикой і Гасфорт) загальною площею 750 га.

Проект розділений на чотири черги, всього на території курорту передбачено будівництво близько 22 готелів, санаторіїв, мотелів і кемпінгів загальною площею 210 тис. кв. м (на 3,5 тис. номерів). Проект передбачає будівництво котеджів, таун-хаусів і апартаментів (близько 500 тис. кв. м житла), а також супермаркетів, магазинів і 90 ресторанів і кафе (134,9 тис. кв. м). На території понад 120 га буде створено ландшафтні парки.

Планується, що видобуток корисних копалин в балаклавських родовищах після 2015 року буде припинений.

У листопаді 2011 року архітектурно-містобудівна рада Севастополя ухвалила проект будівництва в Балаклаві сучасного цілорічного курорту національного значення Balaklava Green.

Довідка УНІАН. АТ «Балаклавське рудоуправління» є одним із містоутворюючих підприємств Севастополя, виробляє металургійний вапняк, щебеневий і піщаний матеріал, бутовий камінь.

Компанія «Смарт-Нерудпром» - постачальник високоякісного вапняку і гранітного щебеню на ринок України. Компанія створена в 2008 році і працює у сфері видобутку нерудних і будівельних матеріалів. Компанія реалізує продукцію ПрАТ "Балаклавське рудоуправління імені О.М.Горького", ПАТ "Євпаторійський завод будівельних матеріалів", ПАТ "Сакський завод будівельних матеріалів", ПАТ "Запоріжнерудпром". Компанія входить до групи компаній «Смарт-холдинг».

«Смарт-холдинг» - одна із найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиціях як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.