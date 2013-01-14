Вартість "первинки" Києва в 2012 р. виросла на 6,6%, до 1 723 дол./кв. м - експерт

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році збільшилася на 6,62% (107 дол.) – до 1 723 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 384 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 551 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період збільшення вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 5,74% (115 дол.) – до 2 117 дол./кв. м, Деснянському – на 7,93% (102 дол.) – до 1 388 дол./кв. м, Святошинському – на 13,19% (178 дол.) – до 1 527 дол., Дніпровському – на 5,73% (82 дол.) – 1 512 дол., Оболонському районі – на 10,03% (162 дол.) – до 1 777 дол., Голосіївському – на 8,56% (137 дол.) – до 1 737 дол., Солом’янському – на 11,90% (168 дол.) – до 1 580 дол., Подільському – на 5,23% (77 дол.) – до 1 549 дол., Дарницькому районі – на 7,29% (102 дол.) – до 1 384 дол.

Водночас у Печерському районі вартість 1 кв. м житла знизилася на 0,78% (20 дол.) – до 2 551 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», ціни на квартири в новобудовах Києва у 2012 році збільшилися на 2,3% - до 13,48 тис. грн за кв.м.