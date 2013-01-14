Вартість "вторинки" Києва в 2012 р. виросла на 4,2% - до 1 916 дол./кв.м

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в 2012 році зросла на 4,24% (78 дол.) - до 1 916 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 525 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 2 950 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському - на 0,76% (18 дол.) - до 2 379 дол./кв. м, Голосіївському - на 0,51% (9 дол.) - до 1 785 дол., Дніпровському - на 1,50% (24 дол.) - до 1 627 дол., Оболонському - на 10,54% (192 дол.) - до 2 014 дол., Подільському - на 9,26% (156 дол.) - до 1 841 дол., Дарницькому - на 10,29% (147 дол.) - до 1 575 дол., Святошинському - на 5,98% (91 дол.) - до 1 613 дол., Деснянському - на 5,39% (78 дол.) - до 1 525 дол./кв. м, Солом'янському районі - на 7,59% (120 дол.) - до 1 701 дол./кв. м.

Водночас зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Печерському районі - на 1,76% (53 дол.) - до 2 950 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, водночас, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість житла на вторинному ринку нерухомості Києва в 2012 році знизилася на 5% - 16,13 тис. грн./кв.м.