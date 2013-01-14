"Вторинка" Харкова в 2012 р. подорожчала на 4,36% - до 1 101 дол./кв.м

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в 2012 році зросла на 4,36%, або 46 дол., - до 1 101 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район із середнім показником 926 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу становила 1 370 дол./кв. м.

За даними компанії, за минулий рік зростання вартості 1 кв. м житла відбулося в Ленінському районі - на 9,63% (100 дол.) - до 1 138 дол., Червонозаводському - на 2,77% (25 дол.) - до 926 дол., Київському - на 0,81% (11 дол.) - до 1 370 дол., Жовтневому - на 2,20% (22 дол.) - до 1 024 дол., Фрунзенському - на 1,40% (14 дол.) - до 1 013 дол., Московському - на 7,69% (72 дол.) - до 1 008 дол., Орджонікідзевському - на 4,51% (41 дол.) - до 950 дол., Дзержинському - на 1,78% (23 дол.) - до 1 316 дол., Комінтернівському районі - на 4,65% (42 дол.) - до 945 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.