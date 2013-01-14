На вторинному ринку Львова вартість житла в 2012 р. виросла на 2,58% - до 1 470 дол./кв.м

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 2,58%, або на 37 дол., - до 1 470 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 191 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу становила 1798 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла у місті зафіксовано у Галицькому районі - на 1,07% (19 дол.) - до 1 798 дол., Личаківському районі - на 2,49% (33 дол.) - до 1 360 дол., Сихівському районі - на 1,02% (12 дол) - до 1 191 дол./кв. м, Шевченківському районі - на 4,92% (61 дол.) - до 1 301 дол., Залізничному районі - на 2,42% (32 дол.) - до 1 353 дол./кв. м, Франківському районі - на 3,38% (50 дол.) - до 1 531 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.