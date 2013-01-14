"Вторинка" Одеси в 2012 р. зросла в ціні на 1,9% - до 1 523 дол./кв м

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 1,94% (29 дол.) - до 1 523 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у зазначений період найдешевшим залишався район Черемушки із середнім показником 1 242 дол./кв м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 1740 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв м житла спостерігалося в Приморському районі - на 1,34% (23 дол.) - до 1 740 дол., у районі Черемушки - на 1,22% (15 дол.) - до 1 242 дол., у районі Таїрово - на 1,64% (23 дол.) - до 1 426 дол., у районі Молдаванка - на 6,33% (77 дол.) - до 1 293 дол., у селищі Котовського - на 4,45% (53 дол.) - до 1 244 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.