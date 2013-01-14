Житло на вторинному ринку Донецька в 2012 році подорожчало на 2,4%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 2,41% - до 1 191 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у зазначений період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 838 дол./кв м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1440 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв м житла виросла в Кіровському районі - на 10,71% (89 дол.) - до 920 дол./кв м, Ворошиловському - на 1,69% (24 дол.) - до 1 440 дол., Ленінському - на 1,79% (17 дол.) - до 967 дол./кв м, Куйбишевському - на 2,80% (26 дол.) - до 956 дол./кв м, Петровському - на 6,35% (50 дол.) - до 838 дол./кв м, Київському - на 1,98% (26 дол.) - до 1 337 дол., Калінінському - на 1,51% (18 дол.) - до 1 214 дол., Пролетарському - на 2,80% (26 дол.) - до 954 дол., Будьонівському - на 3,65% (35 дол.) - до 994 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.