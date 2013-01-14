Тарифи на тепло і воду підвищуватимуть поетапно

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також водовідведення з приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Положення про встановлення тарифів у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення з відхиленням від економічно обґрунтованого рівня».

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, документ розроблено Нацкомпослуг і внесено на розгляд Кабінету міністрів.

За словами голови Нацкомпослуг Валерія Саратова, документ містить порядок поступового поетапного приведення тарифів на тепло і воду для населення до економічно обґрунтованого рівня. Коригування тарифів здійснюватиметься поетапно шляхом встановлення тимчасових, нижче економічно обґрунтованих, тарифів.

У прес-службі комісії зазначили, що до ухвалення цього положення регулятор не мав права встановлювати тарифи, які є нижчими від економічно обґрунтованих. Це означає, що комунальні тарифи необхідно було б підвищувати на 50% і більше. Але з початком дії тимчасових тарифів підвищення плати за комунальні послуги буде обмежено і чітко регламентовано, йдеться в повідомленні.

«Тарифи не можуть бути збитковими - це призведе до руйнування підприємств. Але значна частина населення не може платити ринкову ціну комунальних послуг. Тому у було вибрано модель встановлення тарифів нижче рівня собівартості. Різниця покриватиметься з бюджету», - сказав В.Саратов.

Передбачається, що кількість етапів коригування тарифів визначатиметься для кожного підприємства індивідуально, залежно від коефіцієнта граничної зміни тарифу. Цей коефіцієнт затверджуватиме Кабмін на основі макроекономічних показників і темпів економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує передати Кабінету міністрів право визначати рівень тарифів на тепло і воду.

За даними регулятора, на 14 січня 2013 р., в середньому по Україні тарифи на теплову енергію для населення покривають 70% собівартості виробництва, на воду — 60%.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерування, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).