Житло на вторинному ринку Дніпропетровська в 2012 році подорожчало на 4,05%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 4,05%, або на 47 дол., - до 1208 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у зазначений період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 952 дол./кв м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу становила 1438 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксовано в Бабушкінському районі - на 5,50% (75 дол.) - до 1 438 дол., Червоногвардійському - на 8,35% (98 дол.) - до 1 271 дол., Індустріальному - на 8,25% (86 дол.) - до 1 129 дол., Самарському - на 7,51% (74 дол.) - до 1059 дол., Амур-Нижньодніпровському - на 8% (79 дол.) - до 1066 дол., Ленінському - на 6,97% (62 дол.) - до 952 дол./кв м.

До того ж зниження вартості 1 кв м житла спостерігалося в Жовтневому районі - на 2,79% (37 дол.) - до 1 290 дол., Кіровському районі - на 2,16% (26 дол.) - до 1 179 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.