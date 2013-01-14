У Кабміні заявляють про безпідставність повідомлень про підвищення комунальних тарифів

У Кабінеті Міністрів заявляють про безпідставність повідомлень про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, інформація у ЗМІ про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг планує підвищення тарифів на комунальні послуги на третину, не відповідає дійсності.

Наведені у ЗМІ розрахунки були зроблені Національною комісією влітку 2012 року в рамках виконання завдання з приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Восени 2012 року розрахунки були передані до Кабінету Міністрів для погодження. Розрахунки показували, що доведення тарифів до рівня покриття буде доволі суттєвим і відчутним для населення. Оскільки соціальний захист населення – це один з пріоритетів державної політики, графік коригування тарифів був відхилений, зауважили в уряді.

У Кабміні висловили жаль, що журналісти «не вважали за потрібне звернутися до уряду або комісії за коментарями та роз’ясненнями і тому розповсюдили дезінформацію».