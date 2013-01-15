Нацкомпослуг пропонує розраховувати щоквартально відшкодування різниці в тарифах на ЖКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує щокварталу, а не щороку, проводити розрахунки з відшкодування різниці у тарифах на комунальні послуги, повідомили у прес-службі регулятора.

Як зазначається у повідомленні, проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку відшкодування різниці між економічно обґрунтованим і встановленим тимчасовим тарифом для населення для суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення» комісія внесла на розгляд уряду.

У Нацкомпослуг нагадали, що сьогодні населення платить за воду і тепло за тарифами, які значно нижчі за економічно обґрунтовані. У середньому по Україні тарифи покривають близько 60% собівартості водопостачання і 70% собівартості виробництва теплової енергії. Різницю підприємствам виплачує держава.

Коли новий порядок набуде чинності, то такі розрахунки проводитимуться щокварталу, а не за результатами року, як зараз. При цьому суми відшкодування визначатимуться як різниця між економічно обґрунтованим і реально діючим тарифом.

*** Економічно обґрунтований тариф - тариф на комунальну послугу з категорії споживачів, встановлений або визначений уповноваженим органом відповідно до порядків формування тарифів на комунальні послуги на рівні, який покриває економічно обґрунтовані планові витрати на комунальну послугу з урахуванням планованого прибутку.

Тимчасовий тариф - тариф на комунальну послугу, що має відхилення від економічно обґрунтованого рівня, встановлений уповноваженим органом на перехідний період за категоріями споживачів.

Перехідний період - розрахунковий період, на який уповноважений орган встановлює тимчасові тарифи на комунальну послугу з календарного графіку за відповідними етапами.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).