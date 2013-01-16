В Інституті Генплану Києва наполягають на невідкладності будівництва нового мосту через Дніпро

В Інституті Генерального плану Києва наполягають на невідкладності будівництва нового мосту через Дніпро - Південного транспортного переходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі інституту, фахівці установи зазначають, що проектом нового Генерального плану міста Києва до невідкладного будівництва віднесено, перш за все, дитячі заклади, школи, об’єкти для занять фізкультурою і спортом, інженерні споруди, транспортні розв’язки тощо. Зокрема, на першу чергу передбачені розв’язки на Поштовій, Ленінградській, Привокзальній (Дарниця-Пасажирська) і Голосіївській площах, а також реконструкція розв’язки та Шулявського шляхопроводу.

«Крім завершення будівництва Подільського мостового переходу та лінії метро на Троєщину необхідно найближчим часом розпочати проектування та будівництво Південного транспортного переходу через Дніпро на продовженні вулиці Заболотного з виходом на Лівий берег по південній межі міста Києва», - зазначив керівник розробників – начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва» Сергій Броневицький.

Техніко-економічне обгрунтування Південного переходу, за його інформацією, вже розробляється, і воно покаже, який його тип необхідний - мостовий або тунельний.

Довідка УНІАН. У Києві діють вісім мостових переходів через Дніпро (Південний, Московський, Дарницький залізнично-автомобільний, імені Патона, Гаванський, Дарницький залізничний, Петрівський залізничний та міст Метро). З 28 грудня 2003 року триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Перехід має бути комбінованим мостом – спільним для руху автотранспорту і потягів метро.

Також місто має незначну кількість невеликих мостів, споруджених над протоками Дніпра.