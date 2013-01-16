Земля під котеджну забудову в Одеській області у 2012 р. подешевшала до 4 745 дол. за сотку

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в 2012 році знизилася на 6,67% (339 дол.) - до 4 745 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Біляївський район із середнім показником 2 408 дол./сотка, найдорожчим - Овідіопольський район, де середня ціна продажу становила 5 834 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 6,76% (423 дол.) - до 5 834 дол./сотка, в Іллічівську - знизилася на 9,10% (562 дол.) - до 5 612 дол./сотка, у Комінтернівському районі - знизилася на 8,50% (449 дол.) - до 4 832 дол./сотка, у Білгород-Дністровському - знизилася на 11,11% (494 дол.) - до 3 952 дол./сотка, у Біляївському районі - виросла на 1,05% (25 дол.) - до 2408 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 18,82% (1 196 дол.) - до 5 158 дол. за сотку.

Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.