Вартість землі під котеджі у Львівській області в 2012 р. знизилася до 2 010 дол. за сотку

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво у 2012 році знизилася на 5,59% (119 дол.) - до 2 010 дол. за сотку, повідомили УНІАН в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам'янка-Бузький район із середнім показником 1 015 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу становила 2 287 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 7,03% (173 дол.) - до 2 287 дол./сотка, у Яворівському - знизилася на 6,22% (109 дол.) - до 1 643 дол./сотка, у Жовківському - знизилася на 2,66% (32 дол.) - до 1 169 дол./сотка, у Кам'янсько-Бузькому районі - виросла на 4,25% (41 дол.) - до 1 005 дол./сотка, у Городоцькому - зросла на 1,76% (28 дол.) - до 1 623 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в 2011 році знизилася на 14,18% (353 дол.) - до 2 137 дол. за сотку.

«SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.